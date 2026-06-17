Luto en el deporte chileno: fallece Hans Marwitz, histórico relator deportivo, a los 85 años

El reconocido narrador, apodado "El Gringo", desarrolló una extensa trayectoria en radio y televisión, dejando huella en medios como Canal 13, Radio Nacional, Radio Bío Bío y Cooperativa, además de relatar Copas del Mundo y Copas América.
El mundo del deporte chileno está de luto. Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Hans Marwitz, emblemático relator deportivo nacional, a los 85 años, tras enfrentar una serie de complicaciones de salud que se habían agravado durante el último tiempo.
La noticia fue dada a conocer por Radio Cooperativa, medio que informó que el reconocido narrador arrastraba problemas de salud que habían deteriorado su estado en las últimas semanas.
Apodado cariñosamente como "El Gringo", Marwitz construyó una destacada trayectoria en la radio y la televisión chilena, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo nacional. A lo largo de su carrera, dejó huella en medios como Canal 13, Radio Bío Bío, Radio Nacional y Radio Cooperativa.
Sus primeros pasos en las comunicaciones los dio a los 19 años en Radio Corporación, iniciando una extensa carrera que posteriormente lo llevaría a consolidarse en el recordado programa "Más Deporte" de Radio Nacional de Chile.
En televisión, en tanto, desarrolló una prolongada trayectoria en Canal 13, donde fue el encargado de relatar importantes competencias internacionales, entre ellas Copas del Mundo y Copas América.
Durante su paso por la estación televisiva, compartió labores con figuras históricas del periodismo deportivo chileno, como Julio Martínez, Alberto Fouillioux y Néstor Isella, formando parte de una generación que marcó una época en las transmisiones deportivas del país.
PURANOTICIA