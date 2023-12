Luis Zubeldía descarta dirigir a Colo Colo: "No hay dinero que pueda cambiar mi opinión"

A casi una semana de anunciar la salida de Gustavo Quinteros, en Colo Colo continúan trabajando arduamente en la búsqueda de un nuevo entrenador para afrontar los desafíos de la temporada 2024.

En ese proceso, uno de los nombres que sonó con fuerza para suplir la ausencia del argentino-boliviano es el del trasandino Luis Zubeldía, quien viene de consagrarse campeón de Copa Sudamericana y la Serie A de Ecuador con Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Sin embargo, previo a retornar a su país natal para disfrutar de las vacaciones, el estratego dio una declaración que pone en duda su posible arribo a la banca del conjunto de Macul.

"Con todo respeto a grandes equipos que pueden estar pendientes de uno, la prioridad la tiene Liga. Quiero aclarar eso", subrayó el ex DT de Lanús y Racing Club, entre otros elencos.

En la misma línea, reiteró que "la prioridad la tienen ellos (LDU), tengo un sentimiento muy fuerte. Me dieron mucho y no hay dinero que pueda cambiar mi opinión".

Por último, Zubeldía sostuvo que "en este corto plazo es Liga o nada, quiero que el club siga creciendo… Saben lo que pienso los dirigentes de Liga. Me han dicho que quieren que siga, entonces no puedo poner plazos. Pero no puedo tomar la decisión sin saber cómo van a seguir las condiciones".

PURANOTICIA