Luis Mena: "Si pensaron en mí en la Roja masculina es por el trabajo en la femenina"

Si bien Nicolás Córdova fue confirmado como técnico interino de la Selección chilena para reemplazar a Ricardo Gareca y dirigir los dos últimos partidos por las Clasificatorias frente a Brasil y Uruguay en septiembre próximo, el nombre de Luis Mena fue opción.

Y el actual técnico de la Roja femenina, quien está disputando con sus dirigidas la Copa América de Ecuador, valoró que haya surgido como alternativa para asumir en el combinado nacional.

"Estando en la Selección femenina, que suene mi nombre para dirigir a La Roja masculina, la verdad es que me pone muy contento y orgulloso. Si pensaron en mí en algún momento es por el trabajo que estamos realizando", expresó en diálogo con DSports.

"Me sentí orgulloso de que estuviera mi nombre, pero no me sacó del foco, porque soy un tipo muy racional y uno siempre se está preparando para todo tipo de situaciones. Yo acabo de terminar el curso para ser director deportivo, lo que me permite entregarle mejores herramientas a nuestras jugadoras y a nuestro cuerpo técnico. Hay que estar constantemente capacitándose para después enfrentar cada desafío que se vaya presentando", añadió el otrora defensa.

Consignar que la Roja femenina viene de derrotar por 2-1 al local Ecuador, resultado que dejó a la escuadra nacional cerca de las semifinales de la Copa América y el jueves se jugará la clasificación a esa etapa en el duelo ante Uruguay, por la última fecha de la fase grupal.

