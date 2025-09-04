Luis Mena: "Ojalá en la Roja se inicie un recambio, que es lo más difícil"

Este jueves comienza un nuevo proceso de cambio generacional en la Selección chilena, pues la Roja visitará a Brasil en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la penúltima fecha de las Clasificatorias, con un renovado plantel pensando ya en siguiente proceso para el Mundial 2030.

Luis Mena, técnico de la Selección femenina, se refirió a lo que se viene para el técnico interino Nicolás Córdova en esta nueva etapa del combinado nacional.

"Sin duda que uno quiere el bien de nuestra selección y de los equipos que compiten a nivel internacional. Siempre que se sacan buenos resultados, es un beneficio para todo el fútbol nacional, que está tan alicaído", comenzó diciendo en conversación con radio ADN.

"Es una selección renovada, con muchos jugadores jóvenes con los que compartí en el fútbol formativo. Ojalá que les vaya muy bien y, a pesar de que se está terminando un proceso de Eliminatorias, que se inicie un recambio, que es lo más difícil y lo que me ha tocado vivir en la selección femenina", añadió el ex defensa de Colo Colo.

Sobre el desafío de Córdova entre la Roja adulta y el Mundial Sub 20, el otrora zaguero sostuvo: "Tiene un lindo desafío: dos partidos contra grandes selecciones. Después viene algo maravilloso, no solamente para Nico, también para todos los niños que van a poder disfrutar de un Mundial en Chile".

Por último, sobre el proceso con la Roja femenina, Mena comentó: "En la selección ya estamos preparando la Liga de Naciones, que son las Eliminatorias. Nos tocó un fixture donde tenemos que ir a Venezuela y después enfrentar a Bolivia de local. Va a ser duro porque todas las selecciones han crecido, lo vimos en la Copa América".

PURANOTICIA