Luciano Pons se aburre de las críticas de los hinchas y les enrostra el mal momento de la U

Aunque Luciano Pons dejó las filas de Universidad de Chile para migrar a Atlético Bucaramanga hace varios meses, los hinchas azules aún recuerdan su opaco paso por la institución.

A pesar de esto, el delantero sigue siendo objeto de críticas por parte de los fanáticos del cuadro laico y, en la previa al encuentro ante Colo-Colo, decidió sacar la voz y responderle a los forofos.

En una publicación en su cuenta de Instagram y tras contestar sarcásticamente a un individuo que le "agradeció" porque "gracias a ti Colo-Colo salió campeón", el argentino señaló que "me rio porque son 'cansones', todo el tiempo vienen acá a tirarme mierda a mí".

El ariete no se quedó solo ahí y remarcó que "hace cuatro fechas que (la U) no ganan y el culpable sigo siendo yo. No me rio de la U ni de mis ex compañeros, porque quiero que les vaya bien, pero tampoco voy a dejar insultar a mi señora o mi hijo que en este mundo del fútbol no tienen nada que ver".

En el tiempo en que vistió la camiseta del "Romántico Viajero", Pons disputó un total de 27 encuentros y sumó apenas cuatro anotaciones.

PURANOTICIA