Luciano Pons: "No sé si volver a la U, me está yendo bastante bien en Bucaramanga"

Colo Colo derrotó por 1-0 a Atlético Bucaramanga en el estadio Monumental, por el cierre de la fase grupal de Copa Libertadores.

En el cuadro colombiano estuvo presente el delantero argentino Luciano Pons, cuyo pase todavía pertenece a Universidad de Chile.



Tras el cotejo, el ariete trasandino destacó la campaña que hicieron los azules en el torneo continental, donde si bien no lograron avanzar a octavos de final, pese a tener 10 puntos, clasificaron a la Copa Sudamericana.



"La U hizo gran torneo, son muy pocos los equipos que han quedado eliminados con 10 puntos, a mí me tocó cuando estuvo en Independiente de Medellín, donde también quedamos eliminados en Brasil con 10 puntos. Es una lástima, porque haces un gran trabajo, mientras que hay equipos que clasifican con 6-7 puntos", sostuvo el atacante.



"La U es un equipo muy grande que conoce bien lo que es la Sudamericana, incluso la ganó, así que yo creo que va a competir de la mejor manera", añadió.

Por último, Pons se refirió a la opción de volver al conjunto estudiantil: "Me queda un año de contrato en la U, pero eso no lo sé, lo decidirá Dios el día de mañana. En lo personal, me está yendo bastante bien, en cinco partidos de Copa Libertadores hice tres goles, eso es algo muy importante para mí. Solo estoy pensando en lo que es Bucaramanga, donde trataré de dar lo mejor de acá a diciembre y después veremos qué se da".

PURANOTICIA