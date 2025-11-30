Luciano Pons deja definitivamente la U: Bucaramanga compra su pase por 300 mil dólares

El ciclo de Luciano Pons en Universidad de Chile llegó oficialmente a su fin. El delantero argentino, que a comienzos de 2025 fue incluido por el técnico Gustavo Álvarez en la lista de jugadores “prescindibles”, continuará su carrera en Atlético Bucaramanga, club que decidió ejercer la opción de compra tras una destacada campaña.

Pons había partido a Colombia en calidad de préstamo, pero sus buenos números —24 goles en 49 partidos— motivaron al cuadro cafetero a negociar con los azules la adquisición definitiva del pase. Según trascendió, Bucaramanga aceptó pagar los 300 mil dólares fijados por la U para liberar al jugador, quien firmará por al menos tres temporadas.

En su paso por Universidad de Chile, el atacante no logró consolidarse como se esperaba. En el club azul acumuló 27 presencias y solo cuatro goles, lejos del nivel que posteriormente exhibió en el fútbol colombiano.

Con la operación cerrada, la U libera un cupo y recibe un ingreso económico, mientras que Pons continúa en un equipo donde recuperó protagonismo y convirtió en figura.

