Luciano Darderi será parte del Chile Open 2026: El N°26 del ranking ha ganado 4 títulos ATP este año

La organización del Chile Open anunció la presencia del italiano Luciano Darderi (26° del ranking ATP) para la edición 2026 del certamen criollo en San Carlos de Apoquindo.

Fue a través de redes sociales que se informó sobre la participación del tano, quien vivió una temporada de ensueño al conseguir tres títulos a nivel ATP en Umag, Bastad y Marrakech, y otro de la categoría Challenger en Génova.

"Estoy muy contento de participar por tercer año en el Chile Open. Prepárense para vivir cada punto juntos, nos vemos en febrero", indicó el nacido en Buenos Aires.

Por su parte, Catalina Fillol, directora del torneo, destacó sobre el europeo que "es un jugador joven, explosivo y con enorme proyección, que los fanáticos podrán ver en su superficie favorita y en un momento clave de su carrera. Su presencia sin duda elevará el nivel del espectáculo en lo deportivo".

Esta será la tercera oportunidad en que Darderi compita en suelo nacional. La primera vez fue en 2024, cuando perdió en cuartos de final ante Alejandro Tabilo, mientras que en 2025 cayó en su estreno.

(Imagen: @luciano_darderi)

PURANOTICIA