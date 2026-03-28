Fútbol de Argentina: Luciano Cabral vuelve al gol y destaca en la clasificación de Independiente

Tras una sequía que se extendió por dos meses, el volante chileno Luciano Cabral se reencontró con las redes en el fútbol argentino. El mediocampista fue protagonista en la victoria de Independiente por 4-2 sobre Atenas de Río Cuarto, resultado que le permitió al conjunto de Avellaneda avanzar en la Copa Argentina durante la jornada del viernes por la noche.

Cabral, quien saltó a la cancha como titular en el esquema diseñado por el estratega Gustavo Quinteros, fue el autor de la tercera cifra para los "Diablos Rojos". La conquista del nacional se gestó a los 41 minutos del primer tiempo, cuando capturó una pelota dentro del área, eludió la marca de un defensor y definió con precisión mediante un remate pegado al vertical. El jugador permaneció en el terreno de juego hasta los 73’, momento en que fue sustituido.

La actuación del chileno generó reacciones positivas en la prensa especializada. El diario Olé le asignó una nota siete y resaltó su crecimiento a lo largo del duelo. “Exquisita definición contra un palo en el 3-0. Había empezado flojo, incluido tiro libre desperdiciado en pelota parada. Fue de menor a mayor. Redondeó un buen partido”, analizó el citado medio sobre el desempeño del ex Coquimbo Unido.

Luego de dejar en el camino a Atenas, escuadra que milita en la tercera categoría del balompié trasandino, el equipo de Cabral aguarda por la definición de su rival para la instancia de los 16avos de final del torneo. En paralelo, el cuadro rojo ya pone el foco en su próximo desafío por la liga local: el clásico de Avellaneda frente a Racing, pactado para el 4 de abril.

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