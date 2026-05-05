Luciano Cabral estaría evaluando dejar Independiente para retornar a Argentinos Juniors

El presente de Luciano Cabral en Independiente de Avellaneda está lejos de ser el ideal. La pérdida de protagonismo del mediocampista se hizo evidente tras el arribo de Gustavo Quinteros como nuevo entrenador del equipo. Su última aparición en la cancha se remonta al pasado 27 de marzo, jornada en la que anotó durante la victoria por 4-2 frente a Río Cuarto, en un duelo válido por la Copa Argentina.

A raíz de este complejo panorama, los rumores en suelo trasandino apuntan a una inminente salida del chileno desde el "Rojo". La información fue revelada por el periodista Nelson Lafit, quien detalló que el ex Coquimbo Unido dejaría el club de cara al segundo semestre, teniendo como destino a una institución que ya conoce perfectamente.

El club en cuestión es Argentinos Juniors, escuadra que marcó su debut en Primera División en 2014. En dicha institución permaneció hasta el año 2016, momento en el que dio el salto internacional para integrarse a las filas del Athletico Paranaense de Brasil.

Según los datos aportados por el comunicador, la directiva de los "Bichos Colorados" vería con buenos ojos la reincorporación del volante. Cabe destacar que en este equipo actualmente milita otro compatriota, el portero Brayan Cortés.

Es importante consignar que el vínculo contractual de Cabral con Independiente se extiende hasta diciembre de 2027. Por consiguiente, en caso de que no logre concretar su salida del conjunto de Avellaneda, el deportista tendría que seguir luchando por revertir su actual situación dentro del "Rojo".

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