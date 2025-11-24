Lucas Di Yorio y su renovación en la U: "No he hablado nada todavía"

Universidad de Chile regresó a los triunfos en el Campeonato Nacional. El cuadro azul venció a O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua y quedó parcialmente en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Tras el cotejo, el delantero Lucas Di Yorio valoró la victoria ante el elenco celeste, al expresar: "Veníamos a ganar sí o sí, queríamos acomodarnos ahí y seguir en la pelea. Contento por cómo se vio el partido y la victoria".

Además, el atacante resaltó el ganar en calidad de visitante, lo cual ha sido complicado para los estudiantiles durante este año: "Hicimos un buen partido, lo vinimos a buscar desde el inicio. Después con la expulsión se nos complicó un poco, pero supimos manejarlo".

Sobre el próximo partido frente al campeón Coquimbo Unido, sostuvo: "Es un partido muy difícil (…) obviamente es el campeón, pero nosotros tenemos la necesidad y la obligación de ganar".

Por último, Di Yorio se refirió a su continuidad en la U de cara al 2026: "No he hablado nada todavía, no me han comunicado nada. A mí me encanta el club".

PURANOTICIA