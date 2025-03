Lucas Di Yorio anticipa el partido de la U ante U. Española: "Va a ser un rival muy duro, intenso, agresivo"

Universidad de Chile busca dejar atrás la derrota del pasado domingo ante Cobresal en El Salvador, que significó su primera caída en la Liga de Primera 2025.

En ese sentido, el delantero Lucas Di Yorio expresó este jueves en conferencia de prensa que "fue un golpe que no esperábamos, pero recién comienza el año. Tenemos muchas cosas por mejorar, pero creo que vamos por buen camino trabajando. Esta semana nos va a venir bien para afrontar el partido con Unión Española, sumar de a tres y acomodarnos".

Sobre la lucha por un puesto como titular, el argentino sostuvo que "hay competencia en todos los puestos, no solo en ataque. Eso es muy bueno para nosotros. He jugado por fuera, no me disgusta ni tengo problema en adaptarme. Estoy acá para trabajar y sumar de donde me toque (...) Siempre estuve preparado. Cuando llegué venía con partidos, me tocó jugar el primer partido y he entrado todos los partidos. Estoy preparado para sumar, sea de titular o no".

Además, el ariete destacó la propuesta de juego del equipo: "La idea me gusta, es un equipo ofensivo, agresivo, que quiere dominar el partido. Una cosa lleva a la otra, para crear situaciones hay que encontrar el funcionamiento. Tenemos que trabajar todos para estar más claros y ser contundentes, marcar lo que queremos marcar".

Sobre el próximo partido ante Unión Española, equipo que viene de clasificar a la fase grupal de la Copa Sudamericana tras eliminar por penales a Everton, comentó que "va a ser un rival muy duro, intenso, agresivo. No va a ser nada fácil el partido del lunes, va a depender de nosotros 100%, estar ordenados, ganar los duelos".

Por último, Di Yorio cuestionó las amarillas administrativas a Nicolás Ramírez, Gonzalo Montes y Leandro Fernández por usar mal las medias: "No sabía que había tarjetas administrativas. Me dijeron que no se podía jugar con otro color de medias cortadas, es la primera liga del mundo en que pasa eso. No lo he visto en otros lados, pero si la ley lo dice habrá que acatarlo".

