Lucas del Río lo volvió a hacer: Ganó la quinta etapa y se acercó al podio del Dakar

Otra actuación brillante tuvo el piloto nacional Lucas del Río en los vehículos Challenger del Rally Dakar y se alzó como el ganador de la quinta etapa, correspondiente a la segunda parte del Maratón con 371 kilómetros de especial entre el campamento refugio y Hail.

El chileno, quien se impuso en el trazado del lunes, volvió a destacar y completó el recorrido marcando un tiempo de cuatro horas, 18 minutos y nueve segundos, superando por un escaso margen al español Pau Navarro (+00'24'') y la saudí Dania Akeel (00'28'').

En la tabla general, en tanto, el criollo se afianzó en el cuarto puesto a 12'23'' del líder Navarro, acechando al argentino Nicolás Cavigliasso (+08'25''), quien completa el podio.

Ignacio Casale, en cambio, completó la prueba en 4h'28'32'' (+10'23'') y se mantuvo dentro del top ten en la clasificación -noveno específicamente-, aunque a más de dos horas del puntero.

Por otra parte, Francisco López rozó la gloria en los SSV pero se tuvo que conformar con el segundo puesto, siendo superado por apenas 51 segundos por el estadounidense Kyle Chaney, mientras que el también norteamericano Brock Heger fue tercero (+03'27').

De esta manera, el experimentado "Chaleco" recuperó terreno en la tabla general y trepó hasta la octava posición, muy lejos aun de Heger (+1h47'39''), líder absoluto de la categoría.

Por último, Hernán Garcés mejoró su registro en los coches Ultimate y remató 23° (+18'39''), lo que le permitió subir al 29° lugar de la tabla (+2h21'19'').

La sexta etapa de la exigente competencia motor se disputará este viernes con 331 kilómetros cronometrados entre Hail y Riad.

