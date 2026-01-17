Lucas del Río firma la mejor actuación chilena en el Dakar 2026

El Rally Dakar 2026 concluyó este sábado y dejó un balance positivo para Chile, con Lucas del Río como el piloto nacional más destacado de la competencia, tras conseguir el cuarto lugar en la categoría Challenger, firmando así la mejor participación chilena de la presente edición.

El corredor del equipo BBR Motorsport estuvo muy cerca del podio, finalizando a apenas 50 segundos del tiempo total que consagró campeón al argentino Nicolás Cavigliasso, quien registró 55 horas, 22 minutos y 13 segundos tras concluir tercero en el último tramo cronometrado del rally.

Del Río mostró regularidad y solidez a lo largo de toda la competencia, manteniéndose constantemente en los puestos de avanzada y consolidándose como uno de los protagonistas de la exigente categoría Challenger, una de las más competitivas del Dakar.

Por su parte, Ignacio Casale también cerró una actuación destacada en su retorno al Dakar, luego de ausentarse en la edición anterior. El experimentado piloto chileno finalizó sexto en la clasificación general, a dos minutos del ganador, confirmando su vigencia en la élite del rally raid mundial.

Casale, igualmente integrante de BBR Motorsport, terminó la última especial en el puesto 13, con un tiempo acumulado de 56 horas, 40 minutos y 41 segundos, sellando una participación positiva para el equipo chileno y reafirmando la presencia nacional entre los mejores del Dakar 2026.

