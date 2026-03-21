Lucas Cepeda vio desde la banca el esperanzador triunfo del Elche ante Mallorca

El delantero nacional Lucas Cepeda estuvo en la banca y fue testigo de la sufrida remontada por 2-1 del Elche sobre Real Mallorca, resultado que le permitió al cuadro ilicitano vencer a un rival directo por la permanencia y conseguir su primera victoria del año.

Pese a estar cerca de anotar en varias ocasiones, el dueño de casa no pudo romper el cero en el marcador y en el inicio del complemento recibió un baldazo de agua fría con la anotación de Pablo Torre (58') para la visita.

No obstante, el elenco franjiverde no se desesperó y rápidamente llegó a la igualdad por medio de Rafael Mir (62'), mientras que José Antonio Morente (71') concretó la remontada.

En el epílogo, el conjunto forastero tuvo la chance de sentenciar el empate, pero Vedat Muriqi (90+2') erró su penal, para alegría del equipo de Cepeda, que cortó una racha de doce encuentros entre La Liga y Copa del Rey sin poder ganar.

El triunfo de hoy, además, impulso a los dirigidos por Eder Sarabia al 16° lugar con 29 puntos, uno por arriba de la zona de descenso a falta de nueve jornadas para el término del torneo.

Elche volverá a la acción el viernes tres de abril para visitar a Rayo Vallecano, otra escuadra que mira de reojo la parta baja de la tabla.

PURANOTICIA