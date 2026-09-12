Lucas Cepeda sumó escasos minutos en el empate de Elche ante Athletic de Bilbao

Lucas Cepeda aún no logra consolidarse en la titularidad de Elche.

El delantero chileno, quien fue nominado nuevamente a la selección chilena de cara a la fecha FIFA de septiembre, tuvo este sábado una escasa participación en el empate 1-1 de su escuadra como visitante ante Athletic de Bilbao, en el marco de la quinta fecha de la liga española.

Cepeda entró a la cancha sólo a los 82’ para sustituir a Germán Valera. El jugador formado en Santiago Wanderers no tuvo gran participación.

Elche vio escapar el triunfo (que hubiese sido el primero del campeonato) a los 79’ tras un gol de Iñaki Williams que emparejó el marcador que había abierto Facundo Buonanotte a los 50 minutos, mediante lanzamiento penal.

Con esta igualdad, Elche quedó ubicado en la posición 15 de la liga (que componen 16 equipos) con escasas dos unidades.

PURANOTICIA