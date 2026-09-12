Lucas Cepeda sumó escasos minutos en el empate de Elche ante Athletic de Bilbao

El delantero chileno ingresó a los 82 minutos en la igualdad 1-1 de su equipo como visitante. Elche sigue sin ganar en la liga española y se ubica en la parte baja.
Lucas Cepeda aún no logra consolidarse en la titularidad de Elche.
El delantero chileno, quien fue nominado nuevamente a la selección chilena de cara a la fecha FIFA de septiembre, tuvo este sábado una escasa participación en el empate 1-1 de su escuadra como visitante ante Athletic de Bilbao, en el marco de la quinta fecha de la liga española.
Cepeda entró a la cancha sólo a los 82’ para sustituir a Germán Valera. El jugador formado en Santiago Wanderers no tuvo gran participación.
Elche vio escapar el triunfo (que hubiese sido el primero del campeonato) a los 79’ tras un gol de Iñaki Williams que emparejó el marcador que había abierto Facundo Buonanotte a los 50 minutos, mediante lanzamiento penal.
Con esta igualdad, Elche quedó ubicado en la posición 15 de la liga (que componen 16 equipos) con escasas dos unidades.
PURANOTICIA