Lucas Cepeda sigue recibiendo elogios en el Elche: "Es un jugadorazo, nos va a aportar mucho"

Continúan los elogios para Lucas Cepeda por su rápida adaptación en el Elche de España, donde ha mostrado un buen nivel en los tres encuentros que ha disputado, incluyendo su primera titularidad en el último cotejo frente al Osasuna.

El delantero chileno ha recibido halagados de la prensa española y de su técnico en el cuadro franjiverde, Eder Sarabia. Y ahora se sumaron loas de algunos compañeros.

En ese sentido, el atacante uruguayo Álvaro Rodríguez, quien hizo sus divisiones inferiores en el Real Madrid, sostuvo que "Lucas ya demostró el otro día que es un jugadorazo. Nos va a aportar mucho".

En tanto, Rafa Mir indicó que el nacional "se ha adaptado muy bien al equipo. Creo que es un jugador con unas condiciones muy interesantes para el juego que hacemos".

Cabe señalar que Cepeda buscará seguir sumando minutos en el Elche en el duelo de este viernes frente al Athletic Bilbao en el estadio San Mamés, por la fecha 25 de la Liga española.

(Imagen: @elchecf)

PURANOTICIA