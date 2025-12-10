Lucas Cepeda partiría en enero de Colo-Colo: aseguran que le buscan club en el fútbol español

Lucas Cepeda fue de lo más rescatable en la temporada 2025 para el olvido que vivió Colo-Colo, donde no pudo siquiera clasificar a la Copa Sudamericana.

El delantero mostró un buen nivel que lo tuvo cerca de partir a mitad de año, lo cual no se concretó. Pero ahora nuevamente se abriría la chance de emigrar durante enero.

Es que desde radio Pauta, aseguraron que el jugador fue ofrecido al fútbol español. "La representación de Lucas Cepeda le busca club en España y Colo-Colo va aceptar lo que caiga", expresó el periodista Jorge Hevia.

"Es una ventana estrecha y Cepeda usa cupo extracomunitario, pero en algún equipo de segundo orden puede calzar perfecto, sobre todo en la liga española por su estilo de juego. Dirán que sí a un equipo que ofrezca 2.5 millones de euros por el 50% o 70%, a no ser que te ofrezcan 6 millones de dólares por el 100%. Pero saben que Cepeda puede pegar un salto más", añadió.

Consignar que hace unos días atrás, Ángel Maulén, director de Blanco y Negro, reconoció que el delantero, junto a Vicente Pizarro, están a la venta ante el delicado momento financiero que dejó el 2025 al "Cacique".

PURANOTICIA