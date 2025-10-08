Lucas Cepeda: "No es por ser arrogante, pero creo que he demostrado que puedo dar el salto"

Lucas Cepeda, delantero de Colo-Colo, manifestó su deseo de partir del Cacique hacia otras latitudes, recordando su frustrada salida a mediados de año, momento en que fue vinculado a algunos clubes grandes del continente y varios elencos europeos.

En conversación con TNT Sports, el atacante de 22 años admitió que "tenía pensado en mi cabeza salir, pero nada, no se dio. A veces son así las cosas, los tiempos de Dios son perfectos y ojalá se dé en algún momento".

El formado en Santiago Wanderers agregó que "estoy feliz en Colo-Colo y voy a dar lo máximo para apoyar al equipo, para clasificar a las copas que queremos y ojalá se dé la Copa Libertadores".

Así y todo, el seleccionado nacional remarcó que "no es por ser un jugador arrogante ni nada, pero creo que he demostrado que puedo dar el salto e ir a medirme afuera. Creo que siempre tienes que ir dando pasos y creo que tengo que dar ese paso para ver de qué estoy hecho como jugador".

Por último, al ser consultado sobre el destino al cual le gustaría arribar una vez que concluya su etapa en el estadio Monumental, Cepeda indicó que "yo saliendo de aquí es lindo donde vaya para mostrar tu juego y que te vean de otros países y de otra manera".

