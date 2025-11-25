Lucas Cepeda hace autocrítica por la temporada de Colo-Colo: "Despertamos estos últimos partidos, pero fue tarde"

A mediados de año se habló de una posible partida de Lucas Cepeda de Colo-Colo, lo cual finalmente no se concretó y el delantero se mantuvo en el club.

Y el propio jugador se refirió a su futuro en el cuadro albo en la conferencia de prensa de este martes en el estadio Monumental.

"Estoy enfocado en conseguir estos dos triunfos y apoyar al equipo para lograr el objetivo, que es clasificar a la Copa Sudamericana. Lo que pase después lo vamos a ver con mi representante, se va a sentar a tomar un café conmigo y me va a decir cuáles son los pasos a seguir. Nos vamos a juntar con el club y vamos a ver qué decisión vamos a tomar en conjunto", expresó el atacante.

"Ahora es enfocarme en estos dos partidos, tratar de apoyar y ayudar al equipo. Me encantaría seguir haciendo goles, hace mucho que no anoto en dos partidos seguidos, me encantaría eso y poder darle los triunfos a Colo-Colo en conjunto con el equipo", añadió.

Además, se mostró autocrítico por el irregular nivel del club en el año del centenario: "Colo-Colo despertó estos últimos partidos, fue tarde, pero ya está, hay que terminar de la mejor manera y tener estos seis puntos para nosotros".

Complementó que "los técnicos no te cambian en nada. Me encantaba cómo trabajaba (Jorge) Almirón, no por casualidad salimos campeones. Fue todo lo que pasó y se vivió, vivimos cosas terribles, se murió gente de esa barra y pudo ser factor. Todos tenemos claro que no mostramos nuestra mejor versión, creo que nos dimos cuenta, pero tarde. Nos vamos sintiendo cada vez mejor. Hay que terminar de la mejor manera y ganar los seis puntos que quedan".

En el aspecto personal, sostuvo: "Colo-Colo tiene una presión increíble, pero venía de un equipo como Wanderers que también te exige día a día, me ayudó mucho para que la presión no me costara cuando empezara a jugar. Pensaba que podía lograr cosas lindas en Colo-Colo, pero no en tan poco tiempo".

Por último, sobre la "final" que afrontarán ante Cobresal este viernes en El Salvador, manifestó su indiferencia ante un posible cambio de horario: "No sé qué es lo que va a determinar la ANFP, pero en el horario que sea tenemos que ir a buscar los tres puntos y cerrar la clasificación a la Copa Sudamericana".

