Lucas Cepeda hace autocrítica por la mala temporada de Colo-Colo: "Ha sido un año duro para todos"

Lucas Cepeda hizo una potente reflexión por la mala campaña de Colo-Colo en su año centenario, la cual tiene al club encomendado a un milagro para clasificar a torneos internacionales.

En conversación con radio Pauta, el atacante remarcó que "si nos va mal, nos va mal a todos, así que nadie se salva solo, creo yo. Ha sido un año duro para todos, pero en lo personal hay que seguir dándole nomás para poder lograr las cosas y poder ayudar al equipo".

Al ser consultado de si sería un fracaso quedar fuera de Copa Sudamericana, el seleccionado nacional reconoció que "obvio que sí, pero ya está, ya este año ya no tenemos nada más que hacer y tratar de terminar de la mejor manera y que ocurra ese milagro para poder jugar otra copa internacional".

Con respecto al ambiente en el plantel, el extremo reconoció que "el camarín siempre ha estado bien desde principio de año. Lastimosamente no se nos han dado los resultados no más. Pero estamos como el comienzo, todos unidos, todos queriendo lo mismo. Primero tenemos que ganar nosotros, y esperemos que ocurra el milagro y pueda perder Cobresal y meternos nosotros en la Sudamericana".

El formado en Santiago Wanderers también se refirió a su futuro en el conjunto popular. "Estoy feliz acá, quiero terminar bien el año, quiero aportar al equipo en este último partido y después me voy de vacaciones. Ahí vamos a ver qué va a pasar, si sigo o salgo, tengo que tomarlo como un desafío más y verlo de la mejor manera", aclaró.

Por último, Cepeda remarcó que "tenemos un partido importante en dos días más (contra Audax Italiano), entonces tenemos que enfocarnos en eso más que nada".

PURANOTICIA