Lucas Cepeda fue titular en la derrota del Elche que sigue su caída libre en La Liga de España

Con la presencia de Lucas Cepeda durante todo el cotejo, Elche perdió por un ajustado 2-1 ante Athletic de Bilbao y profundizó su crisis en La Liga, acercándose cada vez más a puestos de descenso.

El chileno fue uno de los pocos hombres rescatables del cuadro "ilicitano" en una primera mitad donde pareció que la visita estaba haciendo esfuerzos para recibir un gol, cometiendo constantes errores en la salida a través del exportero de Universidad Católica, Matías Dituro.

Sin embargo, los atacantes del conjunto vasco no estuvieron finos de cara al arco y desperdiciaron las innumerable ocasiones de peligro que generaron. En el forastero, en cambio, la única acción de riesgo fue un potente tiro libre lejano que ejecutó Cepeda y se encontró con las manos seguras de Unai Simón (40').

El pleito mantuvo la misma tónica en el segundo tiempo, con los "albirrojos" ejerciendo un dominio prácticamente total hasta que al fin pudo romper el cerrojo defensivo del contrario en el minuto 64, Yuri Berchiche sacó un centro rasante que conectó Gorka Guruzeta en plena área chica.

No obstante, la alegría le duró poco al dueño de casa. En el 67' el árbitro pitó penal en favor del elenco "franjiverde" y tras repetir la ejecución por un doble toque de André Silva, el portugués no erró y emparejó las cifras en San Mamés.

Cuando todo hacía indicar que la escuadra valenciana lograría abrochar una trabajada igualdad, el colegiado le concedió una pena máxima a los "leones" y con muchísima sangre fría, Guruzeta convirtió el gol del triunfo para los dirigidos por Ernesto Valverde.

Con este resultado, el equipo de Cepeda sumó su octavo partido consecutivo sin ganar en el certamen español, desplomándose hasta el 16 lugar con 24 unidades, solo una por arriba de la zona de descenso.

Elche buscará levantarse de este mal momento cuando reciba a Espanyol a contar de las 10:00 horas del domingo 1 de marzo.

(Imagen: @elchecf)

