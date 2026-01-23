Lucas Cepeda dice adiós a Colo-Colo y afirma que su salto a Europa "es un sueño que andaba buscando"

Un día después de que se confirmara su salida de Colo-Colo, Lucas Cepeda concurrió este viernes al estadio Monumental para despedirse de sus compañeros y cuerpo técnico antes de emprender rumbo a España y convertirse en fichaje del Elche.

A la salida del recinto de Macul, el atacante dialogó con la prensa y aseguró que este salto a Europa "es una oportunidad que estaba esperando. Darle las gracias a Colo-Colo porque estos dos años fueron muy importante para mí, me abrieron las puertas y estoy muy agradecido de ellos. Gracias a Dios se dio, como se dice los tiempos de Dios son perfectos. Ahora a ir por todo, es un sueño que andaba buscando".

En esa misma línea, el seleccionado nacional apuntó que "tuve paciencia, me enfoqué en Colo-Colo que era lo principal, gracias a Dios se dio. Lamentablemente, hubo momentos malos, pero me voy contento y feliz por el cariño que me dieron siempre".

Además, el viñamarino descartó haber jugado desganado en su etapa en Macul. "Subieron algo diciendo que estaba amurrado... jamás estuve amurrado, jamás estuve con mala disposición. Solamente estaba tranquilo porque sabía que iba a llegar", subrayó.

Por último, Cepeda valoró su etapa en el conjunto popular, enfatizando que "llegué al equipo más grande de Chile y creo que estuve a la altura. Lamentablemente, hubo momentos malos, pero esto es así, así es el fútbol y me voy con el cariño de la gente que me lo entregó día a día y hasta el día de hoy".

