Lucas Cepeda debuta en el Elche y recibe elogios pese a la derrota ante el Barcelona

Este sábado el delantero nacional Lucas Cepeda tuvo su tan ansiado debut con la camiseta del Elche, elenco que poco pudo hacer ante el puntero de La Liga, FC Barcelona, y cayó por un inapelable 3-1.

A pesar de este adverso resultado y de haber ingresado en el último tramo del cotejo, la actuación del chileno le valió elogios de parte de la prensa española, la cual quedó bastante conforme con su desempeño.

Cadena Ser, por ejemplo, destacó que en el pleito de ayer "la gran noticia para la parroquia franjiverde fue el debut de Lucas Cepeda. El extremo chileno, recién llegado de Colo Colo como el gran refuerzo invernal, saltó al campo en la segunda mitad buscando dar esa verticalidad que tanto faltaba. Cepeda dejó destellos de su potencia y encaró con personalidad por banda izquierda, intentando agitar un ataque que se volvía previsible".

"Sin embargo, su estreno se vio empañado por el contexto: el equipo estaba tácticamente roto. Con el Elche volcado pero sin orden, Rashford sentenció en el 78' tras una contra que pilló a la defensa ilicitana, una vez más, mal perfilada y superada", agregaron.

Por su parte, Mundo Deportivo señaló que el atacante "recomendado por Arturo Vidal, se estrenó con un remate que paró Joan Garcia y dejó buenas sensaciones en el Martínez Valero".

En esa misma línea, Nostre Sport apuntó que "el extremo chileno debutó como falso banda derecho. Disfrutó de una ocasión clarísima que paró bien Joan García, pero más allá de eso no tuvo mucha incidencia en el juego".

Tras el cotejo, Cepeda entregó escuetas declaraciones a las redes oficiales del elenco ilicitano y dijo estar "muy contento por debutar, lástima el resultado pero lo vamos a dar todo el próximo partido para obtener el triunfo. Un abrazo, que estén bien".

