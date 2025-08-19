Lucas Bovaglio dice que la salida de Jorge Almirón de Colo-Colo "no es una buena noticia" para Palestino

Tras los anuncios hechos por Aníbal Mosa y el propio Jorge Almirón tras la derrota con Universidad Católica, este martes se debiera concretar la salida del entrenador desde la banca de Colo-Colo.

Aunque la partida del argentino puede ser vista como una buena noticia para el "Cacique", en Palestino, su próximo rival en la Liga de Primera, temen que este hecho tenga un efecto positivo sobre el plantel albo para el encuentro de este viernes en el estadio Municipal de La Cisterna.

"El cambio de entrenador lamentablemente para nosotros no es una buena noticia. Nos pasó esta temporada con Católica también. Nosotros habíamos analizado profundamente al rival y en la semana cambió de entrenador. Los técnicos interinos generalmente tratan de dar si impronta y te cambia algunos aspectos del juego, que seguramente nos va a pasar este viernes con Colo-Colo", explicó el DT tetracolor Lucas Bovaglio en diálogo con radio ADN.

En la misma línea, el estratego del elenco de colonia sostuvo que "como lo declaró Almirón, esta situación va a descomprimir un poco el ambiente que se vive ahí. Los jugadores van a vivir el partido con un aire renovado y la jerarquía es indiscutible. Seguramente el escollo para nosotros va a ser muy alto".

Sobre la tensa relación entre su colega y la dirigencia alba, Bovaglio explicó que "no lo puedo hablar tampoco en profundidad porque desconozco la interna y muchos detalles. Uno lo que ve de afuera es un ciclo que sí se fue apagando y desgastando. Hasta la imagen misma de Jorge, alguien que se fue tan arriba la temporada pasada (...) se diluyó muy rápido".

Por último, el adiestrador de los 'baisanos' indicó que "con todo lo que genera Colo-Colo, que prácticamente los objetivos deportivos se hayan caído tan pronto en una temporada, hace que el resto de la temporada sea una mochila muy difícil de sostener. Siento que en algún punto era esa es la gran carga que tenía Almirón y su equipo de trabajo, y también los jugadores sobre sus hombros".

PURANOTICIA