Lucas Barrera tras lesionarse ante Coquimbo Unido: “Me estoy recuperando y tengo que volver más fuerte”

Universidad de Chile volvió a reencontrarse con el triunfo tras imponerse por 4-2 a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional. Sin embargo, la victoria dejó una preocupación para el conjunto azul debido a la lesión que sufrió el joven volante argentino Lucas Barrera en su rodilla derecha.

El mediocampista debió ser reemplazado durante el primer tiempo debido a la dolencia, situación que lo mantendrá alejado de las canchas durante varias semanas.

Tras el encuentro, Barrera se refirió a su estado y abordó el proceso de recuperación que deberá enfrentar para volver a las canchas.

"Tuve un problema en la rodilla, tuve que salir, me estoy recuperando y tengo que volver más fuerte", expresó el futbolista en conversación con los canales del club.

El volante también destacó el rol que cumple dentro del esquema del equipo dirigido por Fernando Gago, apuntando a sus principales funciones en la generación de juego y en la recuperación del balón.

Además, se refirió a la importante labor que tiene en el funcionamiento del elenco adiestrado por Fernando Gago: "Yo trato de darle salida al equipo, de hacer jugar a mis compañeros, de no perder muchas pelotas, estar bien en la marca y bien posicionado".

Finalmente, el joven mediocampista valoró el respaldo que ha recibido de sus compañeros y reconoció que todavía tiene un amplio margen para seguir desarrollándose como futbolista.

Por último, Barrera sostuvo: "Soy muy chico, tengo que seguir aprendiendo y mis compañeros me ayudan mucho".

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