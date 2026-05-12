Lucas Assadi tras renovar dos años con la U: "Mi objetivo personal es volver a mi nivel"

El vínculo que unía a Lucas Assadi con Universidad de Chile llegaba a su fin al término de la presente temporada. Sin embargo, la dirigencia logró concretar la esperada extensión del contrato de quien es considerado una de las figuras del cuadro azul.

Fue durante la jornada del lunes cuando el conjunto estudiantil hizo oficial la permanencia del mediocampista, asegurando sus servicios hasta la temporada 2028. Tras la firma, el propio jugador dialogó con las redes sociales del club para evidenciar su total alegría por el acuerdo alcanzado.

Al respecto, el futbolista expresó que "significa mucho para mí, lo venía buscando y estoy muy feliz y orgulloso de renovar con el club de mis amores (…) La confianza del club es todo, de verdad estoy muy contento; después de mi familia, la U es todo”.

En la misma línea, el volante añadió cuáles serán sus próximas metas tanto individuales como grupales, diciendo que "mis objetivos personales son volver a mi nivel, a lo que yo sé; eso es lo que quiero. El objetivo a nivel de club es levantar la copa a fin de año, eso es lo que todos queremos".

Cabe destacar que este contrato establece una cláusula de salida fijada en 3,5 millones de dólares, cifra que deberá pagar cualquier equipo que desee ficharlo. Este blindaje no es casual, ya que durante los últimos días se dio a conocer que elencos provenientes de México y Estados Unidos preguntaron por él.

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