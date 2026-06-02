Cancelan amistoso de la Roja ante RD del Congo en España por temor a brote de Ébola

La Selección chilena podría quedarse sin disputar su segundo amistoso de la fecha FIFA de junio. Tras el encuentro programado para este sábado frente a Portugal de Cristiano Ronaldo en Oeiras, la Roja tenía previsto enfrentar el martes 9 de junio a República Democrática del Congo en España. Sin embargo, por ahora, el compromiso no cuenta con autorización para realizarse.

La situación fue confirmada este martes por el alcalde de La Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz, quien explicó que las autoridades locales decidieron no autorizar la celebración del encuentro debido a consideraciones sanitarias relacionadas con la delegación africana.

"Lamentamos haber tenido que tomar esta decisión ya que el partido es un atractivo para la ciudad, pero entendemos que la situación sanitaria en el Congo y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no existan riesgos de ningún tipo. Esta decisión es la más prudente. Es una cuestión de prudencia sanitaria", expresó Juan Franco.

La determinación está vinculada al brote de ébola que afecta a República Democrática del Congo desde hace varias semanas. En ese contexto, el jefe comunal señaló que la resolución se sustenta en un informe elaborado por el jefe de Servicio de Sanidad del Ayuntamiento.

Según explicó, dicho documento "desaconseja por completo la celebración de este partido ante los posibles riesgos sanitarios".

Ante este escenario, resta conocer si las federaciones involucradas y los organizadores encontrarán una nueva sede para el compromiso o si, finalmente, el amistoso será suspendido de manera definitiva.

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