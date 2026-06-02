Garin, Barrios y Jarry buscan su lugar en el cuadro principal de Wimbledon 2026

Roland Garros entra en su etapa decisiva y, con ello, comienza a tomar protagonismo la gira sobre césped que culminará con Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada.

Por ahora, el tenis chileno tiene asegurada la presencia de un representante en el cuadro principal del major londinense: Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP). Sin embargo, otros tres nacionales intentarán sumarse al cuadro principal a través de la clasificación: Cristian Garin (114°), Tomás Barrios (136°) y Nicolás Jarry (180°).

Este martes, la organización de Wimbledon dio a conocer la lista de entrada para la exigente fase previa, en la que figuran inscritos los tres tenistas chilenos. No obstante, en el caso de Jarry persisten las dudas respecto a su estado físico y la fecha de su regreso al circuito.

De momento, el "Príncipe" también aparece anotado para disputar la qualy del Challenger de Ilkley, torneo que se desarrollará la próxima semana y que sirve como preparación para la temporada sobre césped.

Jarry no compite desde hace un mes y medio debido a una lesión en el codo derecho, problema que incluso le impidió participar en las clasificaciones de Roland Garros. Pese a ello, existe optimismo respecto a que pueda reaparecer durante la gira sobre pasto, especialmente considerando la importante cantidad de puntos que debe defender en las próximas semanas.

De hecho, solo en Wimbledon arriesga 230 puntos correspondientes a la campaña que realizó en 2025, cuando alcanzó los octavos de final tras ingresar al cuadro principal desde la clasificación.

En caso de no poder defender esa cosecha, el chileno podría sufrir un importante retroceso en el ranking ATP, con el riesgo incluso de abandonar el top 400 mundial.

PURANOTICIA