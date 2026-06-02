Clemente Montes recibió doble reconocimiento de Conmebol tras gran partido ante Boca Juniors

Clemente Montes vivió su mejor semana en Universidad Católica. El delantero se convirtió en héroe de los "cruzados" al anotar el golazo del histórico triunfo por 1-0 ante Boca Juniors en el estadio La Bombonera, resultado que clasificó a los de la franja a octavos de final de Copa Libertadores.

Debido a su destacada actuación ante los "xeneizes", la Conmebol le dio al extremo nacional del elenco precordillerano un doble reconocimiento.

Primero, el panel de expertos del organismo lo incluyó en el once ideal de la última semana del torneo continental. Eso sí, lo ubicaron como mediocampista, pese a que su posición natural es atacante.

Montes fue considerado en el equipo ideal junto al arquero Nicolás Bolcato (Independiente Rivadavia); los defensas Víctor Moreno (Santa Fe), Anderson Angulo (Deportes Tolima) y Matías Pérez (Cerro Porteño); los volantes Agustín Cannobio (Fluminense), Matheus Pereira (Cruzeiro) y Franco Zapiola (Platense); además de los delanteros Deyverson (Liga Deportiva de Quito), Bruno Henrique (Flamengo) y Jhon Arias (Palmeiras).

En tanto, el segundo reconocimiento fue que su gol frente a Boca Juniors fue considerada entre los cuatro mejores tantos de la última fecha de la fase grupal del certamen, junto con las dianas de Matheus Pereira, Zapiola y Cannobio ante Barcelona, Corinthians y La Guaira, respectivamente.

(Imagen: @Libertadores)

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