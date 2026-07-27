Lucas Assadi se desahoga tras su regreso en la U: "La pasé más o menos en este tiempo"

Universidad de Chile inició con una victoria la segunda rueda del Campeonato Nacional, luego de derrotar por 2-1 a Audax Italiano como visitante en el Estadio Bicentenario de La Florida, en un encuentro que estuvo marcado por el regreso a las canchas de Lucas Assadi.

Luego de varias semanas sin ser considerado por el técnico Fernando Gago, el volante ingresó durante el segundo tiempo y, una vez finalizado el compromiso, valoró el triunfo y expresó su satisfacción por volver a sumar minutos.

"Muy importante, la verdad lo necesitábamos. Estamos lejos de la punta y el objetivo es seguir creciendo como equipo y también en la tabla. Más que cambiarlo, era mantener lo que hacemos en entrenamientos", señaló en conversación con TNT Sports.

Posteriormente, Assadi se sinceró sobre el difícil momento que atravesó durante el tiempo en que estuvo fuera de las convocatorias, reconociendo lo complejo que fue no poder participar con el equipo.

"Yo personalmente estoy muy contento de volver a jugar. La pasé más o menos en este tiempo personalmente y también aquí siendo no citado, pero muy feliz de volver", expresó.

El mediocampista también agradeció el respaldo recibido por parte de los hinchas azules, destacando el apoyo constante durante los momentos más complicados.

"Ellos siempre me han apoyado en todo momento, en los buenos y en los malos. Feliz de haber ganado", concluyó.

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