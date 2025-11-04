Lucas Assadi recibió severo castigo y se perderá la recta final de la Liga de Primera en la U. de Chile

El Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer la sanción para Lucas Assadi, volante de Universidad de Chile, quien fue denunciado por lanzar un escupo a las gradas del Claro Arena tras la caída en el clásico ante Universidad Católica.

El mediocampista azul, quien salió lesionado del choque con el cuadro "cruzado", recibió tres partidos de castigo por su impresentable actuar en el reducto precordillerano.

Cabe recordar que el puentealtino se arriesgaba a una pena mucho más alta. De hecho, en su acusación, la UC detalló que se basó en el "Artículo 63, letra E, número 1, del Código de Penalidades, que sanciona con suspensión de 6 a 15 juegos a aquel jugador que escupa a un rival o a cualquier persona".

De esta manera, el seleccionado nacional no estará presente en los encuentros ante Everton (este miércoles), Deportes Limache (domingo nueve) y O'Higgins (fin de semana del 23 noviembre).

Por lo mismo y siempre que logre recuperarse a tiempo de sus problemas físicos, Assadi estaría disponible para volver a sumar minutos ante Coquimbo Unido y Deportes Iquique.

