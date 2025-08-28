Lucas Assadi plantea que la U está "obligada" a ganar el Superclásico y "todos los partidos que quedan"

Este domingo, en el estadio Monumental se llevará a cabo una nuevo edición del Superclásico del fútbol nacional entre Colo-Colo y Universidad de Chile, con el recuerdo aun vivo del triunfo laico del año pasado para terminar con una racha de más de dos décadas sin poder ganar en Macul.

En la tradicional conferencia de prensa entre ambos equipos, el volante azul Lucas Assadi trajo a colación el recuerdo de dicha jornada y remarcó que deben volver a ganar tanto por la trascendencia del partido como por el hecho de no perderle pisada el líder Coquimbo Unido.

"Pasó un poco más de un año de que se rompió la racha en el Monumental. Nosotros estamos obligados a ganar este partido, no solo por el clásico sino que también por la tabla. Es una obligación ganar el clásico y todos los partidos que quedan", planteó el mediocampista ofensivo.

Asimismo, el seleccionado criollo remarcó que "la semana de Superclásico se entrena de una manera diferente, se siente de una manera diferente. No vamos más relajados, por lo que pasó el año pasado, vamos de la misma manera".

El puentealtino también se refirió al crudo momento que vivió el plantel la semana pasada ante Independiente de Avellaneda por Copa Sudamericana. "Fue un momento difícil, creo que no hay mucho que hablar de eso porque condenamos la violencia venga de donde venga. Nosotros no sabíamos lo que pasaba y estábamos en el camarín informándonos por redes sociales", sostuvo.

En la misma línea, el futbolista de 21 años agregó que "con el correr de los días nos hemos mantenido informados y preocupados de quienes se quedaron allá, creo que ayer llegó el último y ganar (el clásico) sería la mejor manera de abstraerse de lo que pasó, nos pondría contentos a ellos y a nosotros".

Con respecto a la definición que tomará la Conmebol con respecto a la llave con el Rojo, explicó que "la palabra no es sentirnos clasificados, pero sí lo merecemos por todas las cosas que pasaron. Tenemos el partido del fin de semana y después los otros partidos. Primero estamos preocupados por lo que se viene".

Por último, Assadi valoró su presente en el 'Romántico Viajero'. "Se me han dado las cosas últimamente, sí me siento como un líder dentro de la cancha. Trato de ayudar de la mejor manera al equipo, ya sea con goles o asistencias, pero también quiero llevarlo a la Selección. Intentaré de hacerlo de la mejor manera en este nuevo proceso", finalizó.

PURANOTICIA