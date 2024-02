Lucas Assadi pidió a los hinchas de U. de Chile "portarse bien" en el regreso al Estadio Nacional

Universidad de Chile publicó un video donde Lucas Assadi envía un potente mensaje a los hinchas del club para resguardar la localía.

A las 18:00 horas de este domingo, el "Romántico Viajero" debutará en el Campeonato cuando se enfrente a Cobresal en su regreso al Estadio Nacional.

En el registro audiovisual, el mediocampista indicó que "me tocó la posibilidad de jugar ahí, no con toda la capacidad del estadio sino solo con la parte de atrás de un arco. Me lo imagino a estadio lleno, el canto que me tocó estar de pelotero ahí lo he visto desde afuera y ojalá vivirlo desde adentro".

"Fui de hincha, fui de pelotero, trataba de ir siempre de local cuando jugaban de local ahí y es muy lindo, siempre está lleno y las sensaciones que tiene uno de afuera me imagino que son el triple allá adentro", añadió.

Finalmente, Assadi le pidió a los forofos azules que "se sigan portando bien para que puedan seguir yendo al estadio que es lo más lindo tener la hinchada ahí apoyándote".

Cabe señalar que el mensaje del talentoso jugador se da luego de los incidentes ocurridos en la Supercopa entre Colo-Colo y Huachipato, los que obligaron a suspender el partido.

VIDEO:

(Video: @udechile)

PURANOTICIA