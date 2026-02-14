Lucas Assadi expresa su inquietud por el irregular arranque de la U

Universidad de Chile firmó un empate para el olvido ante Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna, compromiso donde el único que logró destacar fue el joven mediocampista Lucas Assadi, quien se transformó en el principal agente ofensivo del Romántico Viajero.

El volante azul participó en las escasas ocasiones de peligro generadas por el elenco estudiantil y, debido a su rendimiento, fue elegido como la figura del encuentro, ratificando su buen momento individual pese al complejo escenario colectivo que atraviesa el equipo.

Tras el compromiso, Lucas Assadi conversó con TNT Sports y se refirió al desarrollo del partido y a la polémica del gol anulado en el final del encuentro, luego de que se sancionara una mano previa a la asistencia de Charles Aránguiz. “Fue un partido cerrado, terminó 0-0. Estuvimos más en campo de ellos, pero nos faltó ser más determinantes de cara al gol. No sé qué pasó en la última jugada”, sostuvo.

Consultado por el irregular inicio de temporada de la U, el seleccionado nacional apuntó a los cambios en el cuerpo técnico. “Son cambios. Estuvimos dos años con el profe Gustavo Álvarez y ahora estamos con ‘Paqui’ Meneghini. Entrenamos muy bien, nos exigimos al máximo, pero no se nos han dado las cosas”, explicó, respaldando el trabajo realizado durante la semana.

Finalmente, Assadi detalló las instrucciones que recibió por parte del entrenador para el duelo ante el elenco árabe. “Me pidió un par de cosas en lo defensivo, estar más cerca del volante, y en ataque me dio más libertad”, cerró el mediocampista, quien pese al empate, se erigió como una de las pocas notas positivas para Universidad de Chile.

