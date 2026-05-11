Lucas Assadi en la mira de Norteamérica: La U corre el riesgo de ver partir a su joya a costo cero

El futuro del mediocampista Lucas Assadi estaría cada vez más lejos de Universidad de Chile, ya que el jugador, considerado una de las piezas fundamentales del cuadro azul, continúa atrayendo miradas desde el balompié extranjero para disputar sus próximos desafíos.

A las alternativas provenientes de Brasil que sonaron a principios de año, recientemente se han agregado nuevos horizontes para el talentoso volante. En concreto, el interés actual radicaría en la liga de México y en la Major League Soccer de Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, el periodista Rodrigo Arellano dio a conocer que dos clubes de Norteamérica ya realizaron los primeros sondeos por el mediocampista nacional. Sin embargo, el objetivo de estos equipos sería incorporar al futbolista bajo la condición de agente libre.

Durante su espacio denominado Reporte Arellano, el comunicador detalló la situación expresando: "Con los problemas de Azul Azul y la cercanía de su final de contrato, dos clubes de Norteamérica iniciaron consultas por Lucas Assadi. '¿Me lo puedo llevar libre?', es la pregunta".

Pese a estas averiguaciones desde el continente americano, el mismo reportero sostuvo que la agencia que representa al jugador mantiene la expectativa de que su próximo destino profesional se concrete en el fútbol europeo.

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