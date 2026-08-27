Lucas Assadi deja la U y parte a Europa: AIK de Suecia oficializa su fichaje

Ya es oficial el salto de Lucas Assadi al fútbol europeo. Este jueves, el AIK de Suecia confirmó el fichaje del volante chileno de 22 años, quien deja Universidad de Chile para iniciar una nueva etapa de su carrera en el Viejo Continente.

A través de sus redes sociales, el cuadro escandinavo presentó al mediocampista nacional con un video que repasa algunos de sus goles durante su paso por la U y sus actuaciones con las selecciones menores de Chile.

"Bienvenido Lucas. El AIK Fútbol ha llegado a un acuerdo con el Club Universidad de Chile para el traspaso inmediato del centrocampista de 22 años Lucas Assadi, quien cuenta con experiencia internacional", sostuvo el elenco europeo.

Tras confirmarse su llegada al fútbol europeo, el jugador se despidió de Universidad de Chile con una sentida carta publicada en su cuenta oficial de Instagram, en la que repasó sus inicios en la institución y agradeció a quienes fueron parte de su formación y desarrollo profesional.

"En 2011 llegué a este hermoso club con una gran ilusión y un sueño: convertirme algún día en jugador profesional. Después de tantos años de esfuerzo, sacrificios y aprendizajes, en 2021 pude cumplir ese sueño y hacerlo vistiendo esta camiseta que tanto significa para mí", comenzó diciendo el futbolista.

"Hoy me toca despedir una etapa que marcó mi vida y que siempre voy a llevar en el corazón. Solo tengo palabras de agradecimiento para todas las grandes personas que se cruzaron en mi camino: compañeros, entrenadores, trabajadores del club y todos quienes, de una u otra manera, fueron parte de este largo recorrido", añadió.

El volante también tuvo palabras para los hinchas de Universidad de Chile, a quienes agradeció por el apoyo recibido desde sus primeros pasos en el club.

"Quiero agradecer especialmente a los hinchas, que desde el minuto uno me entregaron un cariño incondicional y me hicieron sentir parte de esta familia. Gracias por acompañarme, apoyarme y estar siempre".

Finalmente, Assadi cerró su mensaje con una emotiva despedida, destacando los 15 años que pasó ligado a la institución.

"Me voy con el corazón lleno, con una enorme gratitud y deseándoles siempre lo mejor. Fue un orgullo vestir esta camiseta y representar estos colores durante estos maravillosos 15 años. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto".

(IMAGEN DE @AIK)

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