Lucas Assadi debutó con la camiseta del AIK en el empate ante Malmö por la liga de Suecia

Lucas Assadi tuvo este lunes su debut con la camiseta del AIK Solna, elenco que animó un deslucido empate sin goles ante Malmö FF. por la vigésima fecha de la Allsvenskan, primera división de Suecia.

El chileno, quien recibió su permiso laboral en el país nórdico hace pocos días, saltó a la cancha en el minuto 72 y aunque mostró personalidad, tuvo que ir al sacrificio en un equipo que estaba más preocupado de sostener la igualdad que de anotar un gol.

De hecho, salvo por un par de aproximaciones en el inicio del cotejo, el elenco del volante criollo prácticamente no generó acciones de peligro ante un cuadro local que sobre todo en los últimos pasajes del duelo se lanzó con todo en búsqueda de la victoria.

Gracias a este resultado, los "gnaget" -apodo del AIK- subieron hasta el quinto lugar con 32 puntos, quedando a cinco de la zona de clasificación a copas internacionales.

Cabe señalar que este sábado, a partir de las 10:00 horas de Chile, Assadi y compañía enfrentarán al Västeras SK.

(Imagen referencial: @AIKfotboll)

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