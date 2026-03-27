Loyola y su optimismo con la Roja: "Tenemos buenos jugadores, hay materia prima"

La Selección Chilena inició su calendario anual con un festejo en Oceanía. En un compromiso disputado durante la madrugada de este viernes en Nueva Zelanda, el combinado nacional se impuso por 4-2 ante Cabo Verde, mostrando una notable mejoría en el complemento.

Uno de los protagonistas de la jornada fue Felipe Loyola, quien ingresó tras el descanso para anotar la tercera cifra del encuentro. Al concluir el duelo, el actual futbolista del Pisa de Italia expresó su satisfacción por el desempeño colectivo y el estreno de nuevas variantes en el plantel.

"Muy contento por conseguir el triunfo y porque también debutaron muchos compañeros, de que sean sus primeros pasos con una victoria. Supimos revertir la situación, sabíamos que era un equipo difícil, que son fuertes físicamente. Nos complicaron por un momento, pero supimos manejar el momento y encontramos los espacios tras la expulsión", manifestó el exjugador de Huachipato.

Con este resultado, la Roja encadena una racha de cuatro victorias consecutivas en duelos amistosos, un factor que el jugador considera clave para el desarrollo del equipo a futuro.

Según Loyola, estos encuentros permiten fortalecer los vínculos del grupo: "Es muy positivo, es un proceso a largo plazo, todos estos partidos sirven para ir conociéndonos como grupo. Es importante ganar en líneas generales, da confianza a los debutantes para los partidos que vengan más adelante. Hay que ir partido a partido para irnos fortaleciendo y conseguir los objetivos. Tenemos buenos jugadores, hay materia prima. No hay otra palabra que trabajo, individual y del staff de la selección, para progresar como equipo. Hay materia, con trabajo podemos conseguir grandes cosas".

El respaldo hacia la gestión técnica de Nicolás Córdova también fue un punto central en sus declaraciones. El lateral enfatizó la sintonía que existe entre los jugadores y la propuesta del estratega, señalando estar "contento yo y también todo el grupo, nos sentimos muy cómodos a la hora de trabajar con él. Estamos entendiendo el trabajo que él hace, la metodología, se trabaja bien, preparamos bien el estilo de juego que queremos. Estoy convencido que vamos a conseguir los objetivos, la mentalidad ganadora hay que generarla desde ahora".

Finalmente, abordó su realidad en el fútbol europeo, donde busca consolidarse en la formación titular de su club. Pese a las dificultades de la adaptación, Loyola se mostró optimista respecto a su crecimiento profesional en la Serie B. "Muy contento por el paso. Ha sido difícil por la situación del club, pero es experiencia. Estoy jugando contra rivales mucho más fuertes, estoy progresando y ese fue el objetivo por el que quise dar ese salto. Estoy contento por la experiencia que estoy sumando", concluyó.

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