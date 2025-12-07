Los Piratas sellan su campaña perfecta: 4-2 y 21 fechas invictos

Coquimbo Unido cerró una temporada inolvidable con un triunfo que sintetiza a la perfección su campaña: carácter, solidez, invicto y liderazgo. En la última fecha del Campeonato Nacional 2025, los “Piratas” vencieron por 4-2 a Unión Española en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, celebrando ante su gente una consagración histórica.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los aurinegros, luego de que Felipe Massri sorprendiera a los 19 minutos con un remate zurdo que adelantó a los hispanos. Pero la reacción coquimbana fue inmediata y contundente. A los 33’, Cristian Zavala marcó la igualdad, y sobre el cierre del primer tiempo, Diego Sánchez convirtió desde el punto penal, celebrando emocionado junto a Esteban González, el entrenador que se despidió del club tras esta exitosa campaña.

En el complemento, Coquimbo transformó su superioridad en un cierre épico. Zavala repitió a los 58’ y Francisco Salinas (77’) amplió la ventaja, consolidando un invicto de 21 fechas consecutivas y la obtención de 75 puntos, cifra que destacó la consistencia del campeón durante todo el año.

Unión Española solo encontró alivio en el descuento de Ignacio Núñez (80’), un gol que apenas maquilló una jornada amarga y una temporada todavía peor. Con 31 unidades, los hispanos terminaron como colistas absolutos y descendieron a Primera B, cerrando un ciclo marcado por irregularidades y frustraciones.

Así, mientras Coquimbo puso un broche de oro a un año memorable, Unión Española selló una despedida dolorosa de la división de honor, en una fecha que quedará marcada por contrastes radicales entre gloria e infortunio.

PURANOTICIA