Los Leones revelan las claves de su título en la Liga Nacional de Básquetbol

Colegio Los Leones de Quilpué se proclamó campeón de la Liga Nacional de Básquetbol tras imponerse con autoridad a Club Deportivo Valdivia por 85-50 en el coliseo Municipal Antonio Azurmendy, resultado que le permitió cerrar la serie final por 3-1 y conquistar el segundo título de su historia.

Pese a que el conjunto valdiviano había logrado descontar en el duelo anterior, el elenco de la Región de Valparaíso mostró su mejor versión en el partido decisivo, destacando por una sólida defensa y un juego colectivo que neutralizó por completo a su rival, consolidando una consagración como visita.

Finalizado el encuentro, el entrenador Guillermo Frutos subrayó el rendimiento defensivo de su equipo, calificándolo como el mejor de la temporada. Además, valoró la capacidad del plantel para competir incluso en momentos adversos, destacando la resiliencia y la unión del grupo para superar dificultades a lo largo del campeonato.

En tanto, el alero Darrol Jones resaltó la cohesión del equipo durante todo el torneo y agradeció el respaldo del cuerpo técnico y de sus compañeros, además de destacar el aporte de los jugadores extranjeros. “Hemos sido un bloque durante todo el campeonato”, señaló el seleccionado nacional, quien celebró la obtención del título junto al plantel felino.

