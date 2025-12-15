Los Leones de Quilpué reciben a Valdivia en las finales de la Liga Nacional de Básquetbol

Este lunes arrancan las finales de la Liga Chery by Cecinas Llanquihue, principal torneo cestero de primera división de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), y el Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué será el encargado de abrir la serie como local.

El conjunto felino recibirá a CD Valdivia en el gimnasio del colegio Los Leones, dando inicio a una llave al mejor de cinco encuentros que definirá al campeón de la temporada.

La serie enfrentará a los campeones de la conferencia centro y de la conferencia sur, en un cruce que ya tuvo un capítulo decisivo durante el año. Ambos equipos se encontraron en la final de la Copa Chile, disputada en formato de cuadrangular el 2 de noviembre, instancia en la que el elenco quilpueíno logró imponerse a los sureños.

Los dos primeros partidos de la final se disputarán en Quilpué, este lunes 15 y martes 16 de diciembre, a las 20:30 horas, en el gimnasio del colegio Los Leones. Posteriormente, la serie se trasladará al sur para el tercer y eventual cuarto encuentro, programados para el viernes 19 y sábado 20, también a las 20:30 horas.

En caso de ser necesario, el quinto partido se jugará nuevamente en el establecimiento de la Ciudad del Sol el lunes 22 de diciembre, en el mismo horario.

En la antesala del inicio de la serie, el head coach de Leones de Quilpué, Guillermo Frutos, destacó la exigencia que propone el rival.“Nosotros estamos concentrados en este primer partido y esperamos al mejor Valdivia. Creemos que es un equipo con mucho talento en todas las líneas, muy duro atrás y que ha competido bien todo el año. Es un equipo regular, con mucho tiro exterior y recursos en el uno contra uno, que nos va a exigir intensidad y dureza”, señaló el entrenador.

Tras una sólida campaña en la temporada, Leones de Quilpué asoma como uno de los principales candidatos al título y espera contar con el respaldo de su afición en esta instancia decisiva. Las entradas para los juegos 1 y 2 en Quilpué están disponibles solo a través de www.ticketplus.cl.

