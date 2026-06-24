Los Leones de Quilpué fueron homenajeados en el Congreso tras obtener su tercera estrella en la Liga Nacional de Básquetbol

El Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué, vigente campeón de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile, fue recibido y homenajeado en el Congreso Nacional en reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva y a la reciente obtención de su tercer título nacional.

La delegación del club, integrada por dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y profesionales de apoyo, asistió a la ceremonia encabezada por la diputada Chiara Barchiesi, quien destacó el impacto que la institución ha tenido en la formación de niños y jóvenes de la región de Valparaíso y en el desarrollo del deporte nacional.

“Es un orgullo recibir a una institución que representa con tanto esfuerzo a Quilpué, a la región de Valparaíso y al deporte chileno. Desde su fundación en 2009, Los Leones han demostrado que el deporte es una herramienta de formación, disciplina, trabajo en equipo y superación”, señaló la parlamentaria durante su intervención.

Fundado en abril de 2009 bajo el alero del proyecto educativo del Colegio Los Leones, el club nació con la misión de transformarse en un referente para sus estudiantes y para la comunidad a través del deporte. Actualmente cuenta con cerca de 180 deportistas en categorías que van desde la serie Sub-9 hasta los equipos adultos, participando activamente en competencias regionales y nacionales.

El reconocimiento se produce luego de que Los Leones conquistaran su tercera estrella en la Liga Nacional de Básquetbol, tras derrotar a Español de Osorno en la final disputada el pasado 13 de junio de 2026 en el Polideportivo del Estadio Nacional. Este logro se suma a los campeonatos obtenidos en 2024 y en el Torneo de Clausura 2025.

Bajo la dirección técnica de Guillermo Frutos, el equipo campeón ha destacado por la consolidación de jóvenes talentos nacionales y por mantener una estructura deportiva enfocada en la formación integral de sus jugadores. Paralelamente, el equipo femenino continúa siendo protagonista a nivel nacional, ubicándose entre los cuatro mejores equipos del país y disputando actualmente las semifinales de la Liga Nacional Femenina, competencia que conquistó en las temporadas 2012, 2014 y 2019.

Durante la ceremonia, la diputada Barchiesi también valoró el rol social que cumple la institución. “El deporte muestra que es una oportunidad para que cada niño y joven de Chile pueda crecer con disciplina, valores y esperanza. Felicitamos al plantel campeón, al cuerpo técnico, a sus dirigentes y también al equipo femenino, que continúa dejando en alto el nombre del club entre los mejores del país”, expresó. El Club Deportivo Colegio Los Leones reafirmó que su principal objetivo continúa siendo promover el desarrollo deportivo, humano y valórico de niñas, niños y jóvenes, especialmente de la comunidad educativa del Colegio Los Leones, consolidando un proyecto que combina excelencia deportiva, vida sana y formación integral.

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