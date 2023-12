Los elogios y evaluación de prensa española a Manuel Pellegrini tras empate del Betis

El ex entrenador de Ñublense comentó su relación con sus dirigidos a propósito de los dichos de Hernán Caputto: " No soy recuperador de jugadores. Mago Oli no soy. El jugador que se quiere poner a disposición, lo hará. ¿Creen que ando de la mano con ellos, qué salgo tarde con ellos o qué me voy a la playa con ellos? Yo sólo quiero ayudarlos y entregarle herramientas para devolverlos al fútbol".