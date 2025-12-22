Los elogios y evaluación a Pellegrini tras goleada del Betis al Getafe

El Betis de Manuel Pellegrini goleó por 4-0 al Getafe por la Liga española y en su último partido del año, resultado que le permitió mantenerse en zona de clasificación a copas internacionales.

Tras la contundente victoria, la prensa española elogió al técnico chileno. Por ejemplo, El Desmarque le otorgó nota 8 y sostuvo que "mucho mérito del triunfo le pertenece. Todo un repaso táctico al Getafe de Bordalás. Supo entender qué necesitaba el partido y su equipo anuló completamente al rival. Iguala su propio récord de victorias en año natural".

En tanto, Sports Dunia le colocó un 9 sobre 10 y aseguró que "acertó de pleno con su táctica. Su equipo jugó con libertad, confianza y una precisión que el Getafe no pudo soportar. Dominaron en todas las fases del juego, desde su sólida estructura defensiva hasta sus implacables patrones de ataque. Una lección magistral de táctica por parte del veterano entrenador".

Por su lado, el medio partidario Betis Web también le puso un 9 y escribió: "Gran puesta en escena coral del equipo ante un rival siempre áspero al que el Betis no ha dado opción. Buena alineación, acierto completo el elegir a Ruibal como atacante por la izquierda, presión alta efectiva, velocidad en las contras y portería a cero. El Betis de Pellegrini ha puesto un gran broche a un año 2025 para el recuerdo".

Por último, Estadio Deportivo destacó a Pellegrini la sorpresiva titularidad de Aitor Ruibal, además recalcó que "el equipo, competitivo y con alguna rotación, se mostró muy superior".

