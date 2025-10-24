Los elogios de Sergio Agüero a Universidad de Chile tras empate con Lanús

Parecía que Lanús le daba un durísimo primer golpe a Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana. Sin embargo, los azules reaccionaron para revertir una desventaja de dos goles y lograr un agónico empate a 2 en la ida disputada en el Estadio Nacional.

Con esto, la llave quedó abierta y todo se definirá en la revancha que se disputará el próximo jueves 30 de octubre en Argentina.

Uno que alabó al cuadro azul fue el ex delantero trasandino Sergio Agüero, quien aplaudió la actitud del equipo chileno, aunque con algunas dudas sobre el polémico penal que les dio la igualdad a los estudiantiles.

En una dinámica de ESPN, en la que siguió el encuentro junto a Marcelo Salas, el "Kun" expresó: "Si vamos estadísticamente, la U podía haber hecho dos goles así que nada, se le escapa a Lanús en la última".

Sobre el polémico penal, Agüero sostuvo: "Parece que no, pero a veces cobran. Por ahí eso hacen que la gente y los jugadores siempre protesten. Les cuesta entender en qué momento es y en cuál no es penal".

