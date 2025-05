Los elogios de compañero en Udinese de Sánchez: "Jugar con Alexis fue surrealista. Era uno de mis héroes en Arsenal"

Se acerca el final de la temporada del fútbol italiano y Alexis Sánchez debe definir si es que continuará o partirá del Udinese, cuadro donde ha vivido una amarga segunda etapa al ser relegado a la banca por el técnico Kosta Runjaic.



Pero mientras, el delantero chileno recibió elogios por parte de un compañero en el cuadro de Friuli como es el atacante inglés Keinan Davis, delantero inglés del elenco friulano, quien confesó que compartir con el tocopillano fue un sueño cumplido.



"Jugar con él fue surrealista. Era uno de mis héroes en el Arsenal, un jugador extraordinario, rápido, con un centro de gravedad bajo. No ha perdido nada de la calidad que lo convirtió en una leyenda", reconoció en conversación con el medio británico The Mirror.



Además, añadió que nunca pensó que coincidiría con uno de sus ídolos: "De niño, pensaba que jugaría en la Championship o quizás en mi equipo local. Dejar Inglaterra me daba miedo, pero alguien muy cercano me preguntó: ‘¿Quieres quedarte en la Championship o intentar jugar en la Serie A?’. En ese momento me di cuenta de que era una decisión sencilla, sobre todo porque era el Udinese".

