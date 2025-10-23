Los elogios a Pulgar tras triunfo de Flamengo por semis de Libertadores: "Aporta intensidad y calidad"

Buena jornada la del miércoles para Erick Pulgar con el Flamengo. El volante chileno fue titular y una de las grandes figuras en el triunfo por 1-0 ante Racing de Avellaneda en el estadio Maracaná, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

El mediocampista nacional tuvo una destacada actuación, donde registró un 91% de pases completados, por lo que se llenó de elogios por parte de la prensa brasileña.

Por ejemplo, Globoesporte le colocó nota 7.5, la segunda mejor evaluación en el Mengao tras Jorge Carrascal (9.0). El citado medio sostuvo: "Buena actuación. Fue el principal responsable de la salida del juego y arriesgó algunos pases verticales. En su mejor aparición, hizo un hermoso lanzamiento para que Samuel Lino marcara el gol, pero el delantero estaba en fuera de juego".

En tanto, Fernando Campos, comentarista deportivo brasileño de CazéTV, expresó: "Filipe Luís (DT) afirmó que Pulgar es su espejo en el campo y el jugador que mejor entiende sus ideas en la plantilla. Saúl es excelente, pero el chileno es el titular del Flamengo. Aporta intensidad y calidad al mediocampo del Flamengo. El número 5 tuvo una gran actuación contra Racing".

Como si fuera poco, Sergio "Kun" Agüero y Arturo Vidal también elogiaron al antofagastino en una transmisión en la que juntos opinaban del partido. "Me gusta Pulgar, siempre está bien parado", comentó el argentino, mientras que el "King" respondió: "Sí, juega muy bien el Flaco Pulgar. Es el que mueve los hilos, el motor de Flamengo".

