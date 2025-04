Los elogios a Pellegrini tras histórica victoria de Real Betis en Conference League

Una sólida victoria por 2-0 consiguió el jueves el Real Betis de Manuel Pellegrini sobre Jagiellonia Bialystok de Polonia, resultado que no solo le permitió a su equipo tomar ventaja en la serie de cuartos de final de la Conference League, sino además convirtió al "Ingeniero" en el entrenador con más triunfos en la historia del conjunto verdiblanco, igualando los 116 festejos de Serra Ferrer pero con 19 cotejos menos.

Todo esto fue valorado por la prensa española, que como es habitual llenó de elogios al chileno no solo por su logro personal sino también por su decisión de no rotar el once inicial y poner lo mejor que tenía para enfrentar al elenco polaco en el estadio Benito Villamarín.

"Objetivo conseguido: una victoria más o menos holgada y sus hombres más fuertes se dosificaron. Ha conseguido otro récord con el Betis y está a un paso de una semifinal. Casi 'ná'", indicaron en ABC Sevilla.

En una línea similar, El Desmarque calificó al criollo con un ocho y destacó que "todo le salió de perlas. La eliminatoria queda de cara y los puntales de su equipo llegarán sin un excesivo cansancio a la final del domingo. El entrenador más ganador de la historia. El primero que puede meter al Betis en una semifinal europea. Como para dudar...".

Misma nota le otorgó el portal Estadio Deportivo, donde valoraron que "no se confió el entrenador chileno y puso un equipo titular para encarrilar la eliminatoria. Posteriormente leyó el partido a le perfección y fue dándole descanso a los futbolistas más importante de cara a la recta final de la temporada".

El sitio Mucho Deporte se sumó a la tendencia. "Llegados a este punto, el mejor entrenador posible para repartir minutos y diseñar un final de temporada histórico", subrayaron.

PURANOTICIA