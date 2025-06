Los detalles del round entre Rodolfo Moya y Claudio Bravo en redes sociales

Un inesperado round en redes sociales fue el que protagonizaron los ex seleccionados nacionales Claudio Bravo y Rodolfo Moya, luego que este último le endosara al histórico capitán de la Roja una gran cuota de responsabilidad en el mal momento que atraviesa el combinado criollo.

En un posteo en su cuenta de Instagram, el otrora delantero formado en Everton aseguró que "digan lo que quieran, pero para mí, el real responsable de toda esta debacle es Claudio Bravo. Y el día 10/10/17 (caída por goleada ante Brasil y eliminación en el camino a Rusia 2018) explotó y comenzó todo".

El ex guardameta y actual rostro de la cadena ESPN no se quedó de brazos cruzados y en la misma publicación le enrostró a "Moyita" su historial judicial, a quien denunciaron por acoso sexual en 2019 y dos años más tarde, fue formalizado por infracción a la ley de tránsito y ofensa a Carabineros, por lo cual fue condenado a 100 días de presidio menor en su grado mínimo.

La respuesta del ex concejal de Concón no se hizo esperar y por medio de la misma plataforma dijo: "Claudio Bravo lo que yo hice fue un comentario futbolístico, y tú, hoy eres comentarista deportivo y haces comentarios futbolísticos. Y pueden gustar o no. Eso es subjetivo", partió señalando.

En la misma línea, el ex atacante le señaló a Bravo que "tú problema, es que eres sapo y asegurado y te las das de intachable. Así como hoy me sacaste temas personales, de la misma forma lo hiciste con Arturo Vidal, en aquel momento. Desde ahí dividiste al camarín y al país".

"Por dártela de intachable eres capaz de matar a tus compañeros y sus familias, y eso es de maricones. Sapo y malintencionado, te salvas solo. El camarín es lo más sagrado", cerró Moya, quien posteriormente decidió borrar la publicación.

